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Представитель МВД Казакова: выдачу электронных паспортов планируется начать в январе 2023 года

, 14:05

Представитель МВД Казакова: выдачу электронных паспортов планируется начать в январе 2023 года
паспорт, фото: NGYNA/ globallookpress.com

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта начнут выдавать с начала 2023 года. На первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч пластиковых карт.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года»,- цитирует ее слова «МВД Медиа».

Казакова отметила, что сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца – пластиковой карты с электронным носителем информации. По ее словам, количество оформляемых удостоверений личности будет зависеть от желания россиян, на первоначальном этапе выпустят 100 тысяч паспортов. Она уточнила, что с юридической точки зрения электронный документ будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный.

Ранее сообщалось, что  первыми электронный паспорт получат москвичи. 

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