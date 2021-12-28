Депутат Бессараб поддержала идею об использовании маткапитала на дорогое лечение ребенка

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28 декабря 2021, 10:47

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею омбудсмена Ирины Волынец разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию.

Светлана Бессараб подчеркнула, что в данном случае речь идет об идее матерей и отцов, которые обращаются к государству с подобной просьбой о помощи.

Депутат в беседе с RT напомнила, что в настоящий момент материнский капитал можно использовать для покупки жилья, строительства, реабилитации ребенка-инвалида, обучения одного из детей, на выплату пенсии для мамы, на помощь семье. "Я думаю, что лечение – это не менее значимая цель", – заключила парламентарий.

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