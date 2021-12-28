Детский омбудсмен Волынец предложила позволить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию ребенка

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28 декабря 2021, 09:46

врач, pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила дать одному члену семьи право на использование средств маткапитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.

Волынец заявил, что иногда семьи сталкиваются с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом или же утратой здоровья после несчастного случая или ДТП, что до момента установления инвалидности может потребовать от родителей существенных финансовых затрат.

Как сообщает RT, по мнению омбудсмена, вариантом поддержки родителей в таких условиях может стать наделение одного из членов семьи правом на применение средств материнского капитала на подобные цели.

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