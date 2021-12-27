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ЦБ не собирается ужесточать контроль за операциями физлиц

, 17:55 Источник: ТАСС

ЦБ не собирается ужесточать контроль за операциями физлиц
Konstantin Kokoshkin/globallook.com

У Центробанка нет планов ужесточать контроль за операциями физических лиц. Пресс-служба регулятора сообщила, что Банк России не планирует вводить новую отчётность для банков для контроля за операциями физлиц, будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

ЦБ планирует "собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров".

В пресс-службе Банка России уточнили, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

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