ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество

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27 декабря 2021, 14:31 Источник: РИА Новости

мужчина с картой, фото: pixels.com

Центральный банк России прокомментировал сообщение о том, что в 2022 году ЦБ планирует усилить контроль за всеми денежными переводами между физическими лицами.

В ЦБ пояснили, что новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц. Отмечается, что ее основная цель - выявить отдельные зоны риска, связанные «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами». Также нововведение не коснется малого бизнеса.

В ведомстве добавили, что планируют собирать данные от кредитных организаций исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Уточняется, что речь идет «об огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются физлица или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций». ЦБ может запросить обезличенные реестры тех переводов, которые соответствуют этим критериям.

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