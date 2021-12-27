РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами

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27 декабря 2021, 07:30 Источник: РБК

девушка с картой, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке сообщили, что Центральный Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Теперь ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года»,- подтвердил зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

Представитель ЦБ пояснил, что основная цель введения новых форм отчетности - оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. По его словам, эти данные будут использовать для анализа рынка в целом по стране, в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

В документе, разосланном финансовым организациям, говорится, что в 2022 году ЦБ будет запрашивать все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами: с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, платежи через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы денежных средств физическими лицами и др.

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