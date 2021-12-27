СК опубликовал видео из квартиры в Канске, где погибла семья из четырёх человек

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27 декабря 2021, 14:52 Источник: пресс-служба СК РФ

Фото с места происшествия, пресс-служба СК РФ

Следственный комитет России обнародовал видео из квартиры на улице Эдемана в Канске Красноярского края, где погибла семья из четырех человек. Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря.

На кадрах видно, как криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

В квартире обнаружили тела четырех человек: 38-летнего мужчины, его 35-летней жены, 11-летнего сына и семилетней дочери. В СК пояснили, что семья погибла в съемном жилом помещении. По данным следствия, супруги разводились, вместе не проживали. 26 декабря мужчина пришел в квартиру по месту жительства жены, чтобы навестить детей. Утром следующего дня мать погибшей рассказала о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Ранее сообщалось, что муж мог убить супругу на почве ревности, поскольку соседка слышала громкую ругань накануне трагедии. По предварительным данным, мужчина смертельно ранил ножом женщину и детей, а после скончался сам.

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