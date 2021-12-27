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Соседка слышала ссору между мужчиной и женщиной в день смерти семьи в Красноярском крае

, 10:40 Источник: Известия

Соседка слышала ссору между мужчиной и женщиной в день смерти семьи в Красноярском крае
полиция, фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Соседка погибшей семьи из четверых человек, тела которых нашли в квартире в Канске Красноярского края, рассказала, что накануне слышала ссору между мужчиной и женщиной – супругами.

Собеседница сообщила, что некая Куропаткина С. хотела развестись с мужем Куропаткиным Н. и грозилась забрать одиннадцатилетнего сына и семилетнюю дочь с собой. По словам соседки, в день трагедии она слышала громкую ругань, но, когда все утихло, подошла к квартире и увидела, что дверь приоткрыта. Женщина считает, что убийство было совершено на почве ревности.

Она уточнила, что тела обнаружила бабушка, которая пришла разбудить внуков, а полицию вызвала другая соседка.

«Соседка начала кричать, бабушка. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу»,- вспоминает собеседница.

По предварительным данным, мужчина смертельно ранил ножом свою жену и двоих детей, а после покончил жизнь самоубийством.

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