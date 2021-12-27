В Канске нашли тела семьи из четырех человек в квартире

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27 декабря 2021, 08:46 Источник: пресс-служба СК РФ

машина СК РФ, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В понедельник, 27 января, стало известно об обнаружении тел семьи из четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве рассказали, что в квартире найдены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также оперативные сотрудники и эксперты краевого МВД. Кроме того, туда направились исполняющий обязанности руководителя ГСУ Александр Зюбанов и глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, убийство совершил бывший муж погибшей женщины. Умерших родственников обнаружила бабушка, которая пришла собирать внуков в школу. Пенсионерка вызвала полицию.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в помещении стрелкового клуба в Советском районе Томска были обнаружены тела двух мужчин.

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