Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

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27 декабря 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования требует дальнейшего развития, поскольку не справилась с форс-мажорными обстоятельствами во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Матвиенко пояснила, что система здравоохранения «показала устойчивость» в ситуации с пандемией, однако врачи буквально уже два года живут на своих рабочих местах – в больницах.

Сенатор добавила, что единственная возможность победить коронавирус - это вакцинация. Матвиенко подчеркнула, что несмотря на повышенную нагрузку на медучреждения, «государство должно гарантировать оказание плановой медицинской помощи».

Также парламентарий призвала обеспечить россиян достоверной информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России в ближайшие два года будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения.

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