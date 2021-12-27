Матвиенко заявила, что система медстрахования не справилась с форс-мажорами в пандемию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования требует дальнейшего развития, поскольку не справилась с форс-мажорными обстоятельствами во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
Матвиенко пояснила, что система здравоохранения «показала устойчивость» в ситуации с пандемией, однако врачи буквально уже два года живут на своих рабочих местах – в больницах.
Сенатор добавила, что единственная возможность победить коронавирус - это вакцинация. Матвиенко подчеркнула, что несмотря на повышенную нагрузку на медучреждения, «государство должно гарантировать оказание плановой медицинской помощи».
Также парламентарий призвала обеспечить россиян достоверной информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России в ближайшие два года будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения.
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