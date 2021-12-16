Путин прокомментировал оценку россиян ситуации в здравоохранении

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16 декабря 2021, 09:57 Источник: rg.ru

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в среду, 15 декабря, отметил, что россияне "скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения".

Президент России сказал, что пандемия коронавирусной инфекции во всём мире нанесла серьёзный урон здоровью людей, и наша страна не стала исключением.

Путин пообещал, что в России в ближайшие два года будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил правительству скорректировать объём расходов на медицину с учётом инфляции.

"Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьёзно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения",- сказал Владимир Путин.

Президент рассказал об обновлении инфраструктуры здравоохранения. С 2018 года введены в эксплуатацию 1 тысяча 750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Переоснащаются детские поликлиники, онкологические и сердечно-сосудистые центры.

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