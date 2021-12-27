Avia.pro: в случае необходимости Россия может за неделю нарастить численность группировки у границ с Украиной до 350 тысяч военных

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27 декабря 2021, 07:49 Источник: Avia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Если возникнет такая необходимость, Российская Федерация может за неделю довести численность своей армейской группировки у границ с Украиной до 350 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что увеличение напряженности в отношениях с Киевом и Североатлантическим альянсом способно вынудить Россию «действовать крайне радикально». Сайт отмечает, ссылаясь на «доводы западных специалистов и аналитиков», что в настоящий момент возле украинских государственных рубежей находятся около 122 тысяч военных РФ. В случае необходимости Москва в течение недели может нарастить численность данной группировки до 350 тысяч, указывается в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что львовский политтехнолог Юрий Подорожний предсказал неизбежную «серьезную войну» между Россией и Украиной.

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