Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни
26 декабря 2021, 21:37
Главой Чеченской Республики может быть только мужчина, женщина в Чечне может возглавить министерство или район. Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье выразил своё мнение по этому поводу в ходе ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на местном телеканале ЧГТРК.
Кадыров пояснил, что главой семьи всегда бывает мужчина, поэтому главой республики должен быть мужчина.
Он ответил и на вопрос о новом сроке на посту главы Чечни. "Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю", — сказал Рамзан Кадыров.
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