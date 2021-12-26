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Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни

, 21:37

Кадыров объяснил, почему женщина не может стать главой Чечни
Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Главой Чеченской Республики может быть только мужчина, женщина в Чечне может возглавить министерство или район. Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье выразил своё мнение по этому поводу в ходе ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на местном телеканале ЧГТРК.

Кадыров пояснил, что главой семьи всегда бывает мужчина, поэтому главой республики должен быть мужчина.

Он ответил и на вопрос о новом сроке на посту главы Чечни. "Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю", — сказал Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал почему назначил министром культуры свою дочь.

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