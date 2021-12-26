Аргументы Недели Общество 13+

Учёные выяснили: коронавирус может сохраняться в организме человека свыше семи месяцев

, 16:37 Источник: РИА Новости

Учёные выяснили: коронавирус может сохраняться в организме человека свыше семи месяцев
фото: pixabay.com

Американские учёные провели исследование и выяснили, что коронавирус может попасть в большинство органов тела человека и сохраняться в них свыше семи месяцев.

Исследователи из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID.

Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен почти во всех органах тел, в том числе в сердце и в мозге, даже у пациентов с лёгкими симптомами.

Заключение учёных опубликовано на сайте Research Square. Исследователи сообщили об обнаружении устойчивой РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал причину внезапной смерти через несколько месяцев после выздоровления от новой коронавирусной инфекции у пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсших COVID-19. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью