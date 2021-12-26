Врачи назвали сердечно-сосудистые заболевания причиной внезапной смерти спустя месяцы после коронавируса

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26 декабря 2021, 08:31 Источник: URA.RU

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал причину внезапной смерти через несколько месяцев после выздоровления от новой коронавирусной инфекции у пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсших COVID-19.

«После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении»,- пояснил эксперт.

Крючков отметил, что пациент может умереть через 3-4 месяца из-за сердечно-сосудистых проблем, инфаркта, инсульта или оторванного тромба. При этом врач уточнил, что такие люди не попадают в статистику смертей от коронавируса.

«Если сделать такое популяционное исследование, там будет немало таких событий. Они будут очень четкие, потому что это то, что на слуху у врачей. Человек переболел, выздоровел. Проходит некоторое время и у него какое-то тяжелое событие»,- добавил он.

Также его коллега Михаил Костинов рассказал, что в течение трех месяцев до 80% людей, которые тяжело перенесли коронавирус, страдают от ухудшения функций сердца. По его словам, сосудистые изменения сохраняются еще дольше.

«Сосуды сужаются за счет воспаления, а дальше идут другие механизмы. Свертываемость крови увеличивается, гипертония»,- подчеркнул профессор.

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