Вирусолог Альтштейн советует российским туристам менять маски каждые два часа и чаще мыть руки

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26 декабря 2021, 07:57 Источник: RT

турист, фото: pixels.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор призвал российских туристов соблюдать меры предосторожности в поездках, чтобы избежать заражения вирусами, в том числе коронавирусом нового типа.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила»,- отметит медик в беседе с RT.

Альтштейн напомнил о необходимости носить маски в транспорте и в местах большого скопления людей. Вирусолог призывает менять средства индивидуальной защиты каждые два часа. Также он просит как можно чаще мыть руки или пользоваться дезинфицирующими веществами.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса должна завершиться в 2022 году.

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