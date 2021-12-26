Путин рассказал, что старается самостоятельно выбирать подарки внукам на Новый год

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26 декабря 2021, 16:12

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается самостоятельно выбирать на Новый год подарки внукам, хотя по магазинам не ходит. Вопрос о новогодних подарках для внуков и о том, как и где встретит Новый год президент, Владимиру Владимировичу задал журналист Павел Зарубин в эфире телеканала "Россия-1", в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин признался, что "к сожалению" по магазинам он не ходит. Но в настоящее время есть разнообразные варианты, как выбрать подарки. По словам Путина, сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать. "Я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится",- поделился глава государства.

Он подтвердил, что встретит Новый год с близкими людьми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Владимир Путин традиционно встретит Новый год с родными и близкими.

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