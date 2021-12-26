Путин рассказал, что встретит Новый год с близкими и будет «слушать президента»

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26 декабря 2021, 15:45

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин собирается встретить Новый год со своими близкими людьми и послушать своё новогоднее обращение. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на этой неделе сообщал, что Владимир Путин планирует на Новый год быть со своими родными и близкими.

Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину подтвердил свои планы на Новый год. На вопрос, как он намерен встретить Новый год и провести новогоднюю ночь, Владимир Путин ответил: "Сидеть вместе с близкими. Встречать Новый год, слушать президента".

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