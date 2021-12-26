«Мы уже не можем жить по-старому»: астролог о судьбоносных изменениях в 2022 году

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2021, 12:14 Анна Булатова, Журналист

тигр, фото: pixels.com

Совсем скоро Белого металлического быка на новогоднем пьедестале сменит Черный (Голубой) водяной тигр. Как известно, каждое животное по восточному календарю имеет свои характерные особенности, которые впоследствии оказывают влияние на различные сферы жизни человека. Корреспондент «Аргументов недели» попытался вместе с ведическим астрологом Ольгой Дубровиной заглянуть в будущее и узнать, какие успехи, а, возможно, и неудачи принесёт 2022 год.

«Этот год полностью меняет наш фокус внимания. Если прошлый год нес лёгкое, энергичное, свободолюбивое настроение, желание развиваться, получать образование, узнавать что-то новое, то наступающий 2022 год направляет нас на семью, детей, выстраивание отношений, дипломатию и достижение взаимопонимания: как в личных отношениях, так и в деловых, и даже в международной политике»,- поделилась Дубровина.

Ольга отметила, что 2022 г. покажет нам, кто по-настоящему находится рядом, и кого мы готовы поддержать в ответ. По ее словам, будущий год символизирует поддержку и взаимовыручку.

Год любви и кардинальных изменений

Дубровина рассказала, что Тигр внесет изменения в сферу личных отношений, в частности, нас ожидают заметные и судьбоносные события – новый брак, начало отношений, развод или рождение детей. Ольга не исключает, что кто-то захочет переехать в новую квартиру или дом, а, возможно, просто сделать ремонт. Также у людей появится желание повысить уровень комфорта и стремление менять окружающую действительность – купить новую мебель, поменять интерьер, улучшить условия жизни в целом.

«Поскольку 2022 год – это год любви, наступает время проявлять безусловную, настоящую любовь, научиться видеть отличия между глубоким чувством любви, наполненным принятием, поддержкой и огромной отдачей, от обычной страсти обладания объектом симпатии»,- продолжила Ольга.

Астролог призывает в нового году следить за своими границами и не нарушать чужие, отказаться от таких приёмов, как манипулирование, попыток силой или обманом чего-то добиться от другого человека. Дубровина рекомендует не давать непрошеные советы, а просто поддерживать других людей и дарить любовь.

По словам Ольги, 2022 год принесёт успех творческим людям и будет способствовать реализации творческих проектов. Кроме того, согласно прогнозу, много вдохновения появится у тех, кто не имеет отношения к искусству, много креативности в ведении бизнеса, на работе и производстве. Дубровина отметила, что даже рядовые сотрудники смогут привносить много творческой энергии и новые идеи в выполнение своих рабочих обязанностей.

О чем говорят планеты…

«В наступающем году меняют знак теневые узлы, а значит, меняются точки затмений – что приведет к перемене настроения в течение предстоящих двух лет. Фокус внимания смещается с зарабатывания денег и поиска новых возможностей на умение быть в балансе между своими желаниями и желаниями других людей. Основные уроки затмений ближайших лет касаются вопроса развития личности таким образом, чтобы не концентрироваться исключительно на себе, но и состоять в гармоничных, сбалансированных отношениях с партнерами, бизнес-окружением, друзьями, родными и близкими, мужьями и женами. Эти точки затмения будут учить дипломатии, любви и поддержке»,- пояснила астролог.

Ольга уточнила, что Сатурн поможет реализовать новаторские проекты, которые уже начали свое развитие в прошлом году. Также в 2022 г. люди могут рассчитывать на мощную поддержку современных технологий. Теперь особенно актуально уметь их правильно использовать, т.к. наступает цифровая эпоха: важно идти в ногу со временем. Тем, кто пока не получил какую-то удаленную специальность, наступающий год позволит это сделать.

«Мы уже не можем жить по-старому, и в этом нас поддерживает Юпитер – до середины апреля 2022 года благоприятное время для обучения новым профессиям и новым профессиональным навыкам … осваивать что-то новое, а также заводить знакомства, связи, открывать новые источники дохода»,- продолжила эксперт.

Дубровина пояснила, что в апреле Юпитер перейдёт в другой знак, тем самым вызовет у людей желание помогать ближним, улучшать финансовое положение. Также, по ее словам, у нас появится стремление развивать духовные ценности, готовность участвовать в благотворительности и проявлять щедрость.

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«Девиз этого года: проявляйте любовь и дипломатию, научитесь дружить, щедро делитесь с ближними своей любовью и другими ресурсами. Те два года, когда мы очень много работали: 2020-2021 годы – сменяются светлым 2022 годом, ведущим нас к любви, благосостоянию, новым возможностям. Если смотреть более глобально, то можно говорить о позитивных изменениях на уровне государств, движении к просветлению. Нам наконец-то удастся свободно вздохнуть после двух сложных лет и ощутить радость жизни во всей ее красе»,- резюмировала Ольга.

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