Тигр любит смелых и решительных: чего ждать знакам зодиака в 2022 году

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24 декабря 2021, 09:04 Анна Булатова, Журналист

тигр, фото: pixels.com

Астролог Юлия Рольник рассказала, что хозяин Нового года Черный (Голубой) Водяной Тигр отличается огромной силой, ловкостью и стремительностью. Она отметила, что хищник будет активно помогать смелым и решительным людям, а тех, кто не готов меняться ожидают сложные периоды.

«Год Чёрного Водяного Тигра по восточному календарю начинается с новолуния 1 февраля 2022 … В астрологии год Тигра связан с планетой Юпитер, который будет в 2022 году в знаке Рыб. Знак Рыб связан с тайнами и скрытыми действиями»,- поделилась Юлия.

Эксперт напомнила, что Тигры – непревзойдённые охотники и яростные защитники своей территории от конкурентов. У этих животных часто возникают стычки из-за распределения ресурсов, поэтому в 2022 году возможно усиление агрессивных захватнических проявлений в политике и возникновение военных конфликтов. Также сложные и непредсказуемые периоды могут наступить в январе - феврале 2022 г. и с августа до середины декабря 2022 г.

Рольник уточнила, что Тигр будет приносить удачу и поддержку активным и смелым людям, тем, кто хорошо рассчитывает и планирует свои действия. При этом специалист допускает, что год может быть сложным для пассивных людей и для тех, кто не готов меняться.

Прогноз по знакам зодиака на 2022 год

Овен (20 марта — 19 апреля). В первой половине 2022 года вам предстоит проходить процесс адаптации к меняющимся условиям и обстоятельствам. Вы будете копить силы, чтобы к маю совершить новый мощный рывок вперёд. Также вы будете совершенствовать свои профессиональные навыки, учиться чему-то новому.

Весной и летом откроются новые возможности для воплощения идей и творческих планов. Для решения вопросов личной жизни лучшим временем станет весна и лето, когда возрастут ваша привлекательность и популярность.

Тельцы (20 апреля — 20 мая). Вас ожидает период длительных внутренних изменений, которые в дальнейшем приведут к большим переменам в жизни. Все, что случится в это время - даже ситуации, которые вам кажутся неудачными,- со временем принесут пользу.

Весной прибавится оптимизма, возникнут новые перспективы и возможности для реализации планов. С апреля по ноябрь вас ждёт полное обновление. Возникшая в вас энергия позволит легче достигать успеха в работе и бизнесе. Лето и осень - хорошее время для решения вопросов, касающихся личной жизни.

Близнецы (21 мая — 20 июня). 2022 год наметит медленный, но стабильный рост в вашей жизни, это касается профессионального развития, карьеры и финансового положения. Вы добьётесь большего успеха, если будете проявлять терпение, целеустремлённость и усердие. Влияние Сатурна поможет вам оставаться уравновешенными и сосредоточенными, поэтому это удачный период для обучения и саморазвития.

В первой половине года личные отношения могут подвергнуться испытаниям. Прочным и устоявшимся связям ничто не грозит, в них произойдёт обновление и переход на новый уровень. А те, кто находятся в поисках своей второй половинки, наиболее вероятно, найдут её ближе к лету.

Рак (21 июня — 21 июля). С наступлением нового года для вас откроется период значимых перемен. Изменения будут происходить во всех сферах, начиная от работы и заканчивая личной жизнью и отношениями. Наступает время благоприятных возможностей. Вам важно не упустить удачу и максимально использовать позитивное влияние для обновления своей жизни. Радостные перемены будут происходить в течение всего года.

Прилагая усилия и инициативу, вы сможете увеличить свои доходы и заключите выгодные сделки. Не упустите удачный момент! С мая по октябрь - прекрасное время для реализации творческих проектов, продвижения своих идей и саморекламы.

Лев (22 июля — 22 августа). В 2022 году внутри вас будут происходить перемены, которые заставят принимать решения и изменят жизнь к лучшему. В выигрыше останутся те, кто готов адаптироваться к новым условиям.

В этот период вероятны перемены в карьере или направлении деятельности. Не исключены потеря работы, трудности в продвижении по карьерной лестнице, конфликты с начальством. Вы добьётесь большего успеха, если будете проявлять терпение, упорство и сосредоточитесь на своих долгосрочных целях.

Лето и особенно август - это хорошее время для новых знакомств и романтических отношений. Также этот период будет удачен для всех творческих начинаний, покупок и решения вопросов в финансовой сфере.

Больше времени удаляйте своему здоровью.

Дева (23 августа — 22 сентября). 2022 год откроет период важных изменений в вашей жизни. В течение года можно ожидать появления новых возможностей для развития, успеха и улучшения финансового состояния, но не стоит ждать стабильности и спокойствия. Волнений разного рода, как со знаком плюс, так и со знаком минус ожидается предостаточно.

Начало года может быть трудным, может возникнуть необходимость заниматься вопросами и проблемами, связанными с вашей семьёй, домом, здоровьем близких.

Зато весной удача будет на вашей стороне, перед вами откроются новые возможности для расширения профессиональной деятельности и бизнеса. Летом и осенью - благоприятное время для решения вопросов личной жизни. Одинокие представители знака в этот период могут встретить свою вторую половинку.

Весы (23 сентября — 22 октября). 2022 год подарит вам новые возможности для достижения личных и профессиональных целей. В начале года возможны трудности и препятствия. Не исключены проблемы из-за нехватки денежных средств или непродуманных трат. Однако позитивное влияние планет к весне поможет решить возникшие проблемы и принесёт вам небольшой, но уверенный прогресс.

Вас ждёт успех в делах и работе благодаря терпению, усердию и строгому следованию своим целям.

Осень станет прекрасным периодом для романтических отношений и любви. Ваша популярность возрастёт, и вы привлечёте к себе интересных людей и новых поклонников. Этот период также будет способствовать улучшению вашего финансового положения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября). Наступающий год будет для вас изменчивым и нестабильным. В первой половине года возможны различные препятствия и ограничения на пути к вашим целям. В это время нужно быть готовым адаптироваться к меняющимся условиям. Ваше здоровье может потребовать дополнительного внимания.

Весной у вас прибавится оптимизма и уверенности в своих силах. Этот период станет удачным для решения профессиональных вопросов или поиска работы.

Лето и осень принесут позитивные изменения в личную жизнь. В это судьбоносное время одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря). В 2022 году благоприятное влияние планет будет помогать вам преодолевать препятствия и медленно двигаться к достижению ваших целей. Вы сможете добиться продвижения в решении вопросов, проявляя больше терпения и упорства. Возможно постепенное улучшение вашего материального состояния.

В начале года лучше не принимать важных решений и не начинать ничего абсолютно нового. В это время следует придерживаться умеренности во всем. Ваши расходы в этот период могут превысить запланированные.

Изменения на работе или смена должности возможны в период с мая по сентябрь. Осень и конец года принесут позитивные изменения в работе и финансах.

Козерог (22 декабря — 20 января). 2022 год не принесёт стабильности и спокойствия, но принесёт новые возможности и неожиданные позитивные изменения.

Первая половина года - прекрасный период для раскрытия вашего творческого потенциала и саморазвития. Вы можете рассчитывать, что ваши идеи получат поддержку, возможно, даже финансовую. Вы познакомитесь с интересными людьми, приобретёте полезные связи.

Что касается личной жизни, ожидайте благоприятных изменений. Одинокие представители знака получат шанс встретить свою вторую половинку. Летом и осенью ваш круг общения расширится, появятся новые интересы. Вы будете получать новые знания, учиться и повышать свою квалификацию. Это подходящий период для саморекламы и воплощения своих творческих замыслов.

Водолей (21 января — 18 февраля). Наступающий год станет для вас открытием длительных перемен, возможно, некоторые из них уже дали о себе знать. Изменения будут восприниматься легче теми, кто готов проявлять гибкость и готовность адаптироваться к новым условиям. Перемены, которые будут происходить могут касаться вашего дома, семьи, отношений с близкими, их здоровья. Вы добьётесь большего успеха, если поставите перед собой долгосрочные цели и определите для себя вектор движения в профессиональном развитии.

Весна станет лучшим временем для знакомств, романтических отношений и любви. Это удачный период для воплощения творческих идей, покупок и решения финансовых вопросов.

Осенью, возможно, вам придётся пересмотреть свои цели, сменить работу или направление деятельности. К концу года вы поймёте, что смогли добиться многого, а ваши проблемы найдут удачное решение.

Рыбы (19 февраля — 19 марта). Новый 2022 год откроет для вас период позитивных перемен. В первой половине года не стоит ждать стабильности и спокойствия. Вам придётся пересмотреть свои цели и, возможно, сменить работу.

Весной благоприятное влияние планет подарит вам новые возможности, перед вами откроются новые перспективы. Вы сами и ваши взгляды на жизнь будут меняться, на многие вещи вы начнёте смотреть по-другому, вам откроется новый смысл событий.

В течение года ваш ближайший круг общения изменится. Ожидается много поездок и встреч с интересными людьми. Уйдут проблемы и препятствия, которые вам не давали двигаться вперёд. К концу года вы станете увереннее в себе и обретёте внутреннюю гармонию.

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