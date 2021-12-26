В России выявили более 23,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

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26 декабря 2021, 11:54

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 10 392 020 человек. Темп прироста по стране достиг 0,23%.

«За последние сутки в России выявлен 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 2180, Санкт-Петербурге – 1851, Московской области – 1565, Краснодарском крае – 570 и Свердловской области – 564.

Также в Москве зафиксирована 71 смерть, в Санкт-Петербурге - 64, в Подмосковье - 52.

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