Иммунолог Жемчугов сообщил, что носить маску в морозную погоду не имеет смысла

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал бессмысленным ношение маски в морозную погоду. По его словам, при смене средства индивидуальной защиты нужно учитывать влажность изделия.
«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять»,- пояснил он в беседе с RT.
Также медик рекомендует не делать прививку от новой коронавирусной инфекции прямо перед поездкой, отметив, что лучше спланировать вакцинацию за пару дней до отъезда.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал причину внезапной смерти через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.