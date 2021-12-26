Аргументы Недели Здоровье 13+

Иммунолог Жемчугов сообщил, что носить маску в морозную погоду не имеет смысла

, 10:38 Источник: RT

Иммунолог Жемчугов сообщил, что носить маску в морозную погоду не имеет смысла
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал бессмысленным ношение маски в морозную погоду. По его словам, при смене средства индивидуальной защиты нужно учитывать влажность изделия.

«Как только маска влажная - меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять»,- пояснил он в беседе с RT.

Также медик рекомендует не делать прививку от новой коронавирусной инфекции прямо перед поездкой, отметив, что лучше спланировать вакцинацию за пару дней до отъезда.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал причину внезапной смерти через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины заявил о военном превосходстве России в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его словам, в случае вооруженного конфликта Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города, которые там находятся.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество