Японский турист назвал Россию «Wi-Fi-раем»

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25 декабря 2021, 22:49 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Турист из Японии, побывавший в России, назвал нашу страну «Wi-Fi-раем». Настолько поразили его цены на сотовую связь и широкая доступность бесплатного Wi-Fi. О своих впечатлениях он написал на портале Yahoo News Japan.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверти от средней стоимости связи в Европе», — сообщил он.

Автора поста потрясло то, что мобильным интернетом в России можно практически не пользоваться, поскольку всюду: в торговых центрах, транспорте, кафе — имеется бесплатный Wi-Fi.

Удивило его и качество услуг российских операторов сотовой связи — например, то, что тариф можно поменять за несколько секунд,- а также большой выбор интернет-провайдеров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году тарифы на телевидение, домашний интернет и другие услуги проводной связи в России могут вырасти на 10%.

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