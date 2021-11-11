ТеlecomDaily: тарифы на домашний интернет и телевидение в 2022 году могут вырасти на 10%

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11 ноября 2021, 08:52 Источник: "Известия"

Фото: pixabay.com

В следующем году на 10% могут вырасти тарифы на телевидение, домашний интернет и другие услуги проводной связи. Об этом говорят данные агентства TelecomDaily, полученные в результате опроса топ-менеджеров компаний, предоставляющих услуги связи.

78% опрошенных заявили о готовности повысить тарифы. Около половины участников опроса склоняются к тому, что рост цен составит 10%.

Как объяснил «Известиям» глава TelecomDaily Денис Кусков, росту цен будет способствовать не только инфляция, но и необходимость исполнения требований «закона Яровой», обязывающего хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих. Из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску — те же проблемы касаются и пользовательской электроники: смартфонов, планшетов, компьютеров», — сказал Кусков.

При этом, как уточнил эксперт, тарифы будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах, когда домашний интернет и телевидение дорожали на 12-15%.

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