Домашний интернет может подорожать на 10-15 процентов, - сообщили СМИ

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26 июля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

Домашний интернет и спутниковое телевидение в России могут по итогам 2020 года подорожать на 10-15 процентов. Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. Один из операторов с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей и одновременно скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с.

Изменение ценовой политики — это известная практика во всех отраслях экономики. В 2020 году на рыночную ситуацию свое влияние оказывает коронавирус COVID-19.

Операторы заметили резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, заметили также, как изменился и профиль потребления. Пользователи стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что информация об изменении «Вымпелкома» тарифов на домашний интернет и ТВ поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения ФАС примет меры антимонопольного реагирования.