Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»

На предприятии "Севмаш" в Северодвинске из эллинга в субботу, 25 декабря, был выведен второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что в торжественной церемонии сегодня приняли участие командование Военно-морского флота, а также представители органов власти и промышленности.
Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с данным событием и подчеркнул, что ракетоносцы проекта "Борей-А" во время охраны рубежей страны доказали свою надежность.
Предполагается, что "Генералиссимус Суворов" пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.