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Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»

, 13:38 Источник: РИА "Новости"

Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»
флаг ВМФ, mil.ru

На предприятии "Севмаш" в Северодвинске из эллинга в субботу, 25 декабря, был выведен второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что в торжественной церемонии сегодня приняли участие командование Военно-морского флота, а также представители органов власти и промышленности.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов поздравил корабелов с данным событием и подчеркнул, что ракетоносцы проекта "Борей-А" во время охраны рубежей страны доказали свою надежность.

Предполагается, что "Генералиссимус Суворов" пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

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