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С благословения президента, ВМФ России принимает в свой состав стратегическую и многоцелевую атомные субмарины

, 13:52

С благословения президента, ВМФ России принимает в свой состав стратегическую и многоцелевую атомные субмарины
Фото: Соцсети

Владимир Путин возглавит церемонию принятия в боевой состав ВМФ России стратегического атомного подводного ракетоносца «Князь Олег», проекта 955А «Борей» и многоцелевой АПЛ «Новосибирск», проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, Песков заявил: «Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной, посетит тематическую выставку, посвященную коллегии... во время посещения выставки состоится краткая церемония принятия атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции».

Напоминаем, что стратегические ракетоносцы четвёртого поколения класса 955А «Борей-А» являются платформой для размещения МБР с ядерными боеголовками «Булава». Эти субмарины станут основой мощи морских стратегических ядерных сил ПФ уже в среднесрочной перспективе. А многоцелевые АПЛ четвертого поколения проекта 885Ь «Ясень-М» станут носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон».

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