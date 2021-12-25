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Мурашко сообщил, что в России зафиксировали незавозные случаи заражения штаммом «омикрон»

, 12:45 Источник: РИА "Новости"

Мурашко сообщил, что в России зафиксировали незавозные случаи заражения штаммом «омикрон»
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках посещения нового Донского инфекционного центра в субботу рассказал о незавозных случаях заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон".

Михаил Мурашко отметил, что Минздрав ведет мониторинг и отмечает возникновение завозных случаев варианта "омикрон", однако на территории России есть и внутренние случаи заражения.

Напомним, вариант COVID-19 B.1.1.529 в конце ноября был выявлен на юге Африки. В S-белке штамма нашли десятки мутаций, которые, как считают ученые, свидетельствуют о высокой трансмиссивности "омикрона" и его устойчивости к антителам.

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