В России за сутки выявили 24 946 новых случаев заражения COVID-19
25 декабря 2021, 11:18
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 24 946. Об этом сообщили утром в субботу, 25 декабря, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 2 019 (8,1%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 10 368 299 случаев заболевания.
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