Врачи Тяжельников и Стародубова дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья

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25 декабря 2021, 10:44 Источник: РИА "Новости"

новогодний стол, Vadim Nekrasov/Russian Look

Врачи рассказали журналистам, каких принципов следует придерживаться в первый день нового года, чтобы восстановиться после застолья. Согласно последним данным, необходимо соблюдать ряд несложных правил.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал 1 января поспать дольше, чем обычно. Хорошей идеей станет прогулка не свежем воздухе или активность на улице. В первое утро нового года лучше употреблять бульоны и супы.

Диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова в свою очередь порекомендовала не голодать накануне Нового года и в сами праздники, чтобы не наедаться непосредственно за новогодним столом. После празднования следует вернуться к регулярным приемам пищи и отказаться от обильных и поздних ужинов. Эксперт также порекомендовала больше двигаться.

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