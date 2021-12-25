Аргументы Недели Общество 13+

Врачи Тяжельников и Стародубова дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья

, 10:44 Источник: РИА "Новости"

Врачи Тяжельников и Стародубова дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья
новогодний стол, Vadim Nekrasov/Russian Look

Врачи рассказали журналистам, каких принципов следует придерживаться в первый день нового года, чтобы восстановиться после застолья. Согласно последним данным, необходимо соблюдать ряд несложных правил.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал 1 января поспать дольше, чем обычно. Хорошей идеей станет прогулка не свежем воздухе или активность на улице. В первое утро нового года лучше употреблять бульоны и супы.

Диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова в свою очередь порекомендовала не голодать накануне Нового года и в сами праздники, чтобы не наедаться непосредственно за новогодним столом. После празднования следует вернуться к регулярным приемам пищи и отказаться от обильных и поздних ужинов. Эксперт также порекомендовала больше двигаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество