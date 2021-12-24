Латвия: как правильно отмечать новогодние праздники

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24 декабря 2021, 14:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: bigpicture.ru

Государственная канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса дала советы, как правильно отметить новогодние праздники: прежде всего, призвала общественность праздновать Рождество и Новый год осторожно и только в кругу близких людей, потому как в стране «бушует» коронавирус.



Итак, что разрешено в Латвии на зимние праздники?



По словам консультанта отдела координации стратегических коммуникаций ГК Эгиты Диуре, а настоящее время разрешены частные собрания до десяти человек. Разумеется, люди должны быть привиты!



«Если вакцинация по каким-то причинам до этого откладывалась, призываем подарить на праздники себе и другим хорошее здоровье, записавшись на вакцинацию», - заявила г-жа Диуре.



И актуальный вопрос! А могут ли невакцинированные посещать торговые центры?



Представитель ГК отмечает, что решение Кабинета Министров от 21 декабря о разрешении магазинам работать в «зеленом режиме» в торговых центрах в праздничные дни снизит риск чрезмерного скопления людей. При этом сохраняются строгие меры безопасности при работе торговых центров – правильное ношение масок, соблюдение дистанции и предъявление на входе ковид-сертификата вместе с документом, удостоверяющим личность.



Смогут ли невакцинированные латвийцы посещать религиозные службы?



Если нет ковид-сертификата, то до десяти посетителей смогут одновременно присутствовать в местах религиозной деятельности! Конечно, должны быть строжайшие меры безопасности: не менее 15 квадратных метров общественных мест. И каждый посетитель должен иметь респиратор FFP2.



Но разве это такие уж большие сложности, когда такие прекрасные праздники наступают!?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит руководителя канцелярии президента Латвии Андриса Тейкманиса за поздравления нашему изданию! Спасибо за пожелания здоровья, счастья и много теплых дней! С наступающими праздниками!

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