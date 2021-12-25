Специалисты по пиротехнике Волжин и Воробьев дали советы по покупке и безопасному использованию фейерверков

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25 декабря 2021, 10:34

салют, pixabay.com

Специалисты по пиротехнике рассказали, на что следует обращать внимание при покупке фейерверков к Новому году, а также дали советы, как обеспечить безопасность при их использовании в праздничные дни.

Совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин отметил, что упаковка с салютом должна быть целой. Во время запуска фейерверка коробку следует ставить на твердую ровную поверхность. Необходимо обращать внимание на безопасное расстояние от места запуска салюта – дистанция должна составлять 20—30 метров.

Генеральный директор ООО "Русский фейерверк" Анатолий Воробьев в свою очередь отметил в беседе с RT, что фейерверки можно приобретать в специализированных магазинах, в секциях при них, а также в торговых сетях или на интернет-площадках. Эксперт напомнил, что их нельзя использовать в помещении, даже если это бенгальские огни.

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