Новогодний салют в Бишкеке отменили по экологическим соображениям

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 декабря 2021, 13:37

Фото: pixabay.com

Загрязнение воздуха в столице Киргизии достигло уровня, при котором городские власти приняли решение отказаться от новогоднего салюта. Об этом сообщает «НИА Экология».

Как пояснила пресс-служба мэрии Бишкека, допустить ещё большего ухудшения экологической обстановки в городе нельзя — уровень загрязнения воздуха в последние недели там просто зашкаливает. Решение столичных властей объясняется тем, что во время горения фейерверка выделяются не только парниковые газы, но и всевозможные неэкологичные компоненты.

Кроме того, мэрия киргизской столицы напомнила, что громкие залпы пугают домашних и уличных животных и птиц, а мусор от использованной пиротехники замусоривает площади и дворы.

Городские власти также обратились к жителям и гостям столицы с просьбой воздержаться от неэкологичного развлечения в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.

По статистике на Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев, большинство пугаются звуков петард и салютов. Яркие вспышки и грохот инстинктивно заставляют животное бежать. Что касается домашних, то они забиваются под кровати или другие укромные места, все от котов до попугайчиков с хомячками находятся в состоянии сильнейшего стресса, у некоторых даже не выдерживает сердце.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости