Опубликовано видео первого полёта МС-21-300 с крылом из российских композитов, пилотируемого Такаевым и Кононенко

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25 декабря 2021, 09:25

фото с сайта irkut.com

Новейший российский гражданский самолёт МС-21-300 с крылом из полимерных композиционных материалов российского производства выполнил первый полёт. Полёт прошёл в штатном режиме. Авиалайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут".

Самолёт пилотировали лётчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Роман Таскаев доложил, что полётное задание выполнено полностью, системы авиалайнера работали в штатном режиме.

В Сети появилось видео первого полёта среднемагистрального самолёта МС-21-300 нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров с крылом из российских композиционных материалов.

Осенью 2018 года производитель композитного крыла для МС-21, входящая в "Объединенную авиастроительную корпорацию" компания "Аэрокомпозит", попал в санкционный список США, и лишился возможности закупать импортные материалы для крыла. Разработкой композита занялся Росатом.

15 декабря самолёт МС-21-300 совершил первый тренировочный полет в штатных условиях гражданского аэропорта.

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