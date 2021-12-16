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Самолёт МС-21-300 совершил первый тренировочный полет в штатных условиях гражданского аэропорта

, 08:58

Самолёт МС-21-300 совершил первый тренировочный полет в штатных условиях гражданского аэропорта
фото с сайта irkut.com

Новый российский самолёт МС-21-300  в среду, 15 декабря,  совершил первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырёх тысяч километров, приземлился в аэропорту Иркутска. Полёт прошёл успешно.

Во время контрольных испытаний в аэропорту Иркутска экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе. Оснащение лайнера предусматривается двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолёта МС-21 до конца 2021 года.

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