В Пенсионном фонде напомнили, что жители сел имеют право на прибавку к пенсии в размере 25%

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25 декабря 2021, 08:00 Источник: ПФР

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Пенсионном фонде в субботу напомнили, что жители российского села могут получить фиксированную прибавку к пенсии в размере 25 процентов и уточнили, что перерасчет происходит автоматически.

В ПФР заметили, что право на надбавку предоставляется гражданам при соблюдении следующих условий: проживание на селе, стаж в сельском хозяйстве не менее тридцати лет, отсутствие оплачиваемой работы.

В процессе подсчете стажа, позволяющего сельским пенсионерам получать повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и прочих с/х предприятиях и организациях при условии, что гражданин был занят в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

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