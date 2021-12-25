В Пенсионном фонде напомнили, что жители сел имеют право на прибавку к пенсии в размере 25%

В Пенсионном фонде в субботу напомнили, что жители российского села могут получить фиксированную прибавку к пенсии в размере 25 процентов и уточнили, что перерасчет происходит автоматически.
В ПФР заметили, что право на надбавку предоставляется гражданам при соблюдении следующих условий: проживание на селе, стаж в сельском хозяйстве не менее тридцати лет, отсутствие оплачиваемой работы.
В процессе подсчете стажа, позволяющего сельским пенсионерам получать повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и прочих с/х предприятиях и организациях при условии, что гражданин был занят в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.