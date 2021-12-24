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Песков заявил, что Путин в целом доволен большой пресс-конференцией в этом году

, 13:08 Источник: ТАСС

Песков заявил, что Путин в целом доволен большой пресс-конференцией в этом году
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в целом доволен большой пресс-конференцией, которая состоялась в минувший четверг. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в целом президент России "весьма удовлетворен общением", которое прошло накануне. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, большая пресс конференция была действительно достаточно содержательной с точки зрения затронутых тем.

Подчеркивается, что общение с журналистами позволило российскому лидеру озвучить его позицию по очень многим вопросам.

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