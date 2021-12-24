Песков заявил, что Путин в целом доволен большой пресс-конференцией в этом году

Президент Российской Федерации Владимир Путин в целом доволен большой пресс-конференцией, которая состоялась в минувший четверг. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в целом президент России "весьма удовлетворен общением", которое прошло накануне. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, большая пресс конференция была действительно достаточно содержательной с точки зрения затронутых тем.
Подчеркивается, что общение с журналистами позволило российскому лидеру озвучить его позицию по очень многим вопросам.
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