Председатель Госсовета Крыма считает, что Путин дал понять миру, что Россия вернулась с геополитических каникул​

Председатель Госсовета Крыма дал оценку смыслам вчерашней пресс-конференции Владимира ПУТИНА.
Жесткость нынешней российской риторики Владимир КОНСТАНТИНОВ объяснил так: «Мы находимся перед реальной угрозой дальнейшего наползания Запада на наши рубежи. И если этого не остановить, Россия многое, если не всё, потеряет».
Главное, по мнению КОНСТАНТИНОВА, сохранить и выдержать жесткий, наступательный и требовательный тон в общении с «нашими партнёрами». «Пусть привыкают вновь считаться с присутствием России на мировой арене, закончились их геополитические каникулы»,- заявил председатель Госсовета Крыма.
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