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В России за сутки скончались 998 человек с COVID-19

, 12:01

В России за сутки скончались 998 человек с COVID-19
врач в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 998 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом нового типа, в Московской области – 57, в Санкт-Петербурге – 55. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 302 269 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ выявили 24 703 случая заражения COVID-19.

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