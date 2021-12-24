В России за сутки выявили 24 703 случая заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2021, 11:40

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России выявили 24 703 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 1 790 (7,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 10 343 353 случая заражения коронавирусом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости