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В России за сутки выявили 24 703 случая заражения коронавирусом

, 11:40

В России за сутки выявили 24 703 случая заражения коронавирусом
тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России выявили 24 703 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 1 790 (7,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 10 343 353 случая заражения коронавирусом.

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