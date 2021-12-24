Депутат Бессараб назвала чрезмерной нормой предложение об ограничении продажи пива с фруктовыми ароматизаторами

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24 декабря 2021, 11:11

бутылки, pixabay.com

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла чрезмерной мерой предложение об ограничении продажи пива с фруктовыми ароматизаторами.

Парламентарий, комментируя идею руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, отметила, что необходимо обязать производителя читаемым шрифтом указывать, какие именно ароматизаторы были использованы в напитке.

Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что запретить продажу продукта, который прошел техэкспертизу Роспотребнадзора и является разрешенным для реализации, – избыточная норма. Депутат обратила внимание на то, что в России сегодня есть культура пития, вследствие чего разрушать ее запретами не стоит.

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