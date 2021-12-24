Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу в России пива с фруктовыми ароматизаторами

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24 декабря 2021, 08:00

бутылки, pixabay.com

Депутат Госдумы, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в пятницу, 24 декабря, предложил ограничить в стране продажу фруктовых пивных напитков, которые пользуются популярностью среди молодежи.

В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Султан Хамзаев отметил, что одной из основных задач государства на пути формирования массового здорового образа жизни является снижение потребления алкогольной продукции, в частности, среди молодежи.

Депутат, как сообщает RT, заметил, что фруктовые спиртные напитки нацелены на привлечение молодежной аудитории. Именно поэтому Хамзаев попросил Мурашко оценить целесообразность ограничить на территории РФ реализацию алкогольных пивных напитков, в составе которых есть фруктовые ароматизаторы.

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