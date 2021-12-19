В Национальном союзе защиты прав потребителей призвали не покупать алкоголь в магазинах площадью менее 50 квадратных метров

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19 декабря 2021, 08:03

бутылки, pixabay.com

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с журналистам рассказал, как правильно выбрать качественное спиртное к Новому году и избежать отравления фальсификатом.

Шапкин заявил, что приобретать алкоголь следует только в магазинах, имеющих лицензию. Более того, следует обращать внимание на наличие специальной кассы, обеспечивающей доступ в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. Перед тем, как пробить бутылку, продавец обязательно должен просканировать штрих-код с акцизной марки.

Эксперт в беседе с RT призвал не приобретать алкогольную продукцию в ларьках, с рук или через интернет. По словам Павла Шапкина, в городах магазин должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров, а в пригородах – не менее 25 квадратных метров.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей также порекомендовал не гнаться за дешевизной и помнить о наличии установленной минимальной стоимости на разные виды спиртного.

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