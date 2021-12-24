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Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что алкоголь является уничтожителем демографии

, 10:18

Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что алкоголь является уничтожителем демографии
бутылки, pixabay.com

Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев в пятницу, 24 декабря, выразил мнение, что алкоголь является в настоящий момент сильнейшим демографическим уничтожителем.

Султан Хамзаев, комментируя в беседе с RT свою инициативу о размещении алкогольных магазинов вне населенных пунктов, отметил, что спиртное – это катализатор многих социальных бед и последствий.

Депутат подчеркнул, что сегодня прилавки переполнены алкогольной продукцией, особенно "в спальных районах", где большая концентрация граждан и, в частности, молодежи. По словам Хамзаева, это вызывает у людей обеспокоенность.

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