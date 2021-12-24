Эксперт по безопасности Победоносцев призвал не «отапливать» квартиру при помощи газовой плиты

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24 декабря 2021, 09:07 Источник: Радио Sputnik

батарея, pixabay.com

Эксперт по безопасности Сергей Победоносцев рассказал в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу, 24 декабря, как можно повышать температуру воздуха в квартире в холодное время года.

Сергей Победоносцев отметил, что опаснее всего пытаться "отопить" жилплощадь с помощью газовой плиты, поскольку при сгорании газа возникает выгорание кислорода в жилом помещении и образование углекислого газа, который вреден для здоровья. В крайнем случае в помещении, где включена газовая плита должен быть открыт приток свежего воздуха.

В беседе с Радио Sputnik эксперт отметил, что не стоит обогревать квартиры конвекторами, электрическими печками, а также тепловыми пушками, так как они существенно перегружают электросеть.

Победоносцев порекомендовал для поддержания тепла использовать "дедовский способ" – обложить окна ватой и проклеить швы рам. Также можно поставить теплоизоляционный экран между батареей и стеной дома.

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