Сотрудники музея рижского гетто возмущены счетом за газ

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2021, 13:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии непомерно увеличились счета за коммунальные услуги, газ, отопление. Латвийцы, конечно, пребывают в шоке: мол, грабеж среди белого дня. Возмущаются, расстраиваются, влезают в долги, но платят.

Пожалуй, одним из самых актуальных обсуждений в латвийских социальных сетях – новые цены на коммунальные услуги, газ, отопление. Еще и цены на стоматолога: намедни, одна дама вырвала в выходной день зуб за 400 евро, а представитель ассоциации стоматологов «мягко» ушел от ответа – почему же такие драконовские цены на беде человека.

И вот исполнительный директор музея рижского гетто Юлия Терещенко разразилась возмущением о том, что вместо 500 евро следует заплатить 2000 евро. А эта сумма непомерная! Конечно, цена просто, простите, «улетная», но начала «свой рассказ» Юлия с такого момента:

«Когда в Германии стал устанавливаться нацистский режим, из Германии стали бежать люди в поисках убежища. Искать пристанище в других странах. В Латвии нашли убежище временно около тысячи ста человек. Если бы не пришли нацисты в Латвию, то те люди, которые обрели здесь новое место жительство, выжили. Те, кто выбирает меньшее зло, очень быстро забывают, что они выбрали зло».

Конечно, любое убийство человека, людей… истребление нации – зло и преступление против человечности! И нацизм – зло! Но при чем тут счета за газ? Подобные ситуации у многодетных матерей-одиночек, пожилых пенсионеров и что им делать? Выходить на мороз в -20 градусов? В Латвии достаточно матерей, инвалидов, которым никто не может помочь! Спасибо, что находятся добрые люди и жертвуют тем, КОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТО НУЖНО! Которым просто «край»! И они плачут в подушку, да, бывает, не доедают матери, чтобы детей накормить, сидят без света, но, влезая в долги, оплачивают. МНЕ ИХ ЖАЛЬ ДО БОЛИ В ГРУДИ! Простите, но я не видела в Латвии малоимущих евреев… Пусть поправят меня если я говорю неправду!

Более того, совсем недавно было принято решение, чтобы выделить еврейской общине Латвии миллионы евро… Речь сейчас даже не идет о том, что все жертвы Холокоста, их дети, внуки получили и получают компенсации от многих организаций и в Германии, и в Венгрии, и в Латвии и т.д. и т.д….

Я понимаю так, что г-жа Терещенко решила «надавить» на святое – напомнить, что виноваты, виноваты, виноваты! И даже может, мое мнение, чтобы общественность Латвии «вступилась» за музей: например, вышла на акцию протеста. Повторяю, что это мое мнение! Я так это обращение поняла!

Думаю, что правильно поняла! Впрочем, не удивлюсь если будет и другой «смысл» - не стоит забывать о преступлениях нацистов, а музей – напоминание всем живым!

Знаете, когда я приезжаю в Санкт-Петербург и вижу ленинградцев, то вспоминаю их мужество во время блокады, и их счастье, что они живут в своем мирном городе! Это для меня память очевидная! И когда мне говорят о псковской религиозной миссии, когда православные священники спасали из лагеря смерти Саласпилс изможденных детей, которые дожили до мира на земле, и которые только вспоминают тот ужас и тихо просят: «Не забывайте никогда то, что тут было!» Это для меня и моей семьи память!

Всем сегодня кризис ударил «по карману». Многим… Так почему же, если такая несправедливость со счетом за газ у музея гетто, не попросить еврейскую общину Латвии помочь решить эту проблему? Ведь решили же они вопрос о 40 миллионов, которые будут вычитаться из кармана простых латвийцев, и даже малоимущих…

Наболело!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости