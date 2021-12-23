В Саратовской области мать, оставившая замерзших детей в овраге, дает разные показания

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

Фото с допроса подозреваемой, пресс-служба СК РФ

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что женщина, бросившая на улице двоих детей, один из которых скончался, дает разные показания. Несовершеннолетних нашли 22 декабря в овраге под снегом в селе Прокудино Аткарского района.

«Причина трагедии на данный момент остается неизвестной, мама дает разные показания»,- пояснила омбудсмен.

Загородняя отметила, что сначала мальчик был на семейном обучении, соответствующее заявление его мать написала в прошлом году. По ее словам, мать с детьми уехали из села в неизвестном направлении, а летом этого года развелась с их отцом. В ноябре задержанная вернулась в Прокудино.

«Все это время ребенок не учился, поэтому мальчик в этом году вновь поступил в первый класс»,- добавила она.

Омбудсмен уточнила, что мальчик был способным и активным. Загородняя уточнила, что органы системы профилактики неоднократно посещали семью, нареканий не было.

«Холодильник был полный. Родители не были пьяницами, дебоширами, поэтому на учет семью не ставили»,- поделилась уполномоченный по правам ребенка.

По данным следствия, детей в овраге бросила 43-летняя женщина. Перед этим, рассердившись на плохое поведение наследников, «шарфом заблокировала им доступ воздуха» - сначала сыну, а затем - дочери. В таком положении мать удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни. После чего она бросила их в овраг, а сама уехала в Энгельс.

Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и покушении. Следственный орган намерен ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанная в содеянном раскаялась и вину в случившемся признает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости