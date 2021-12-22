Мать брошенных в овраге под Саратовом детей признала свою вину: «Я сама выгнала их из дома»

Мать найденных в овраге под Саратовом детей рассказала, что сама выгнала 5-ленетнюю дочь и 8-летнего сына на улицу без верхней одежды. 22 декабря полицейские обнаружили под снегом тело малолетнего мальчика и выжившую девочку в критическом состоянии в селе Прокудино Аткарского района.
43-летняя Вера. З. назвала бракоразводный процесс, который длился последние полгода, причиной своего поступка. Женщина вину в случившемся признала.
«Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего»,- высказала она.
Сейчас устанавливается местонахождение 46-летнего отца Александра. В телефонном разговоре с полицейскими он сообщил, что едет из Энгельса. Предполагается, что мужчина отправился к жене на разборки.
По данным Телеграм-канала «Shot», ни мать, ни отец не стояли на учёте в алко- и наркодиспансерах.
Отмечается, что погибший восьмилетний мальчик Иван был отличником и не пропускал занятия. Однако 22 декабря мать написала СМС в школу, что ее ребенок приболел. Уточняется, что женщину уже задержали.
Ранее сообщалось, что в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области в овраге нашли двоих детей, один из них оказался мертвым.
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