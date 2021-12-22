В Саратовской области в овраге нашли двух замёрзших детей, один из них скончался

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22 декабря 2021, 18:46

снег, фото: pixels.com

Следственный комитет сообщил, что в среду, 22 декабря, в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области в овраге обнаружили двоих детей, один из них оказался мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение»,- пояснили в СКР.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. На месте работают следователи и криминалисты. Также осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным Телеграм-канала «Shot», дети лежали без верхней одежды в снегу. 8-летний мальчик погиб, 5-летняя девочка находится в критическом состоянии.

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