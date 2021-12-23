Путин пообещал, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции

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23 декабря 2021, 17:58

пенсионер, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По словам главы государства, до сих пор властям в целом удавалось это сделать.

«Правительство РФ должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет (по закону индексация должна производиться на уровень инфляции)»,- высказал он в ходе Большой пресс-конференции.

Путин отметил, что в следующем году такие же решения будут приняты по силовому блоку. Необходимо выровнять доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах, добавил президент. Политик уточнил, что это должно коснуться пенсий военнослужащих.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ведомство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высоких темпов инфляции для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9 процента.

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